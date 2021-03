Fabrizio Corona, l’avvocato spiega le sue condizioni: “Non sta bene, ha rischiato di ammazzarsi sul serio” (Di domenica 14 marzo 2021) Fabrizio Corona è ricoverato al reparto di Psichiatria del Niguarda di Milano, dopo il crollo in diretta Instagram in cui si è procurato delle ferite dopo la notizia della revoca dei domiciliari. L’ex re dei paparazzi dovrà tornare in carcere, ma la famiglia e il legale di Fabrizio Corona si stanno muovendo per far sì che ciò non avvenga, dichiarando che ha bisogno di cure. L’imprenditore al momento è in sciopero della fame, contro una giustizia che, accusa, si sarebbe accanita contro di lui. Fabrizio Corona, 14 punti di sutura per le ferite È l’avvocato Ivano Chiesa a rendere note le condizioni di Fabrizio Corona dopo essere andato a trovarlo all’ospedale. “Non sta bene, è sotto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 marzo 2021)è ricoverato al reparto di Psichiatria del Niguarda di Milano, dopo il crollo in diretta Instagram in cui si è procurato delle ferite dopo la notizia della revoca dei domiciliari. L’ex re dei paparazzi dovrà tornare in carcere, ma la famiglia e il legale disi stanno muovendo per far sì che ciò non avvenga, dichiarando che ha bisogno di cure. L’imprenditore al momento è in sciopero della fame, contro una giustizia che, accusa, si sarebbe accanita contro di lui., 14 punti di sutura per le ferite ÈIvano Chiesa a rendere note ledidopo essere andato a trovarlo all’ospedale. “Non sta, è sotto ...

