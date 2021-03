Fabrizio Corona, la verità sui tagli alle braccia: «Ha rischiato di ammazzarsi sul serio, ma non smetterà» (Di domenica 14 marzo 2021) Fabrizio Corona è ancora ricoverato dopo l'arresto e le ferite autoinferte. Il suo legale fa sapere in un video che è in osservazione nel reparto di psichiatria al Niguarda... Leggi su leggo (Di domenica 14 marzo 2021)è ancora ricoverato dopo l'arresto e le ferite autoinferte. Il suo legale fa sapere in un video che è in osservazione nel reparto di psichiatria al Niguarda...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - lamiaamerica : RT @nonelarena: Torna in carcere Fabrizio #Corona, uno dei personaggi più controversi d'Italia: le immagini durissime e le polemiche. Domen… - jiennense81 : @Danila0909 Abbiamo fatto più domiciliari noi che Fabrizio Corona....ah no! Non vale. ?????? - rethinkveronica : @GiorgiaMeloni Purtroppo sappiamo che se la caverà con un buffetto dietro la testa. In compenso a Fabrizio Corona h… -