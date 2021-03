Fabrizio Corona, il comunicato ufficiale (Di domenica 14 marzo 2021) "Sono stato a trovare Fabrizio in ospedale a Niguarda. Mi sembra giusto informare tutti quelli che gli vogliono bene sulle sue condizioni. Fabrizio non sta bene, è sotto osservazione in psichiatrica, gli hanno dato 14 punti di sutura per il taglio che si è fatto sul braccio. Altro che atto dimostrativo, ha rischiato di ammazzarsi sul serio, perché se becca l'arteria radiale muore in due minuti". Lo ha raccontato l'avvocato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, in un video diffuso dall'account Instagram dell'ex re dei paparazzi, ricoverato in ospedale dopo gli atti di autolesionismo compiuti quando ha saputo che dovrà tornare in carcere per la revoca della detenzione domiciliare decisa dai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Una protesta plateale, seguita da un video con il volto insanguinato e ... Leggi su howtodofor (Di domenica 14 marzo 2021) "Sono stato a trovarein ospedale a Niguarda. Mi sembra giusto informare tutti quelli che gli vogliono bene sulle sue condizioni.non sta bene, è sotto osservazione in psichiatrica, gli hanno dato 14 punti di sutura per il taglio che si è fatto sul braccio. Altro che atto dimostrativo, ha rischiato di ammazzarsi sul serio, perché se becca l'arteria radiale muore in due minuti". Lo ha raccontato l'avvocato Ivano Chiesa, legale di, in un video diffuso dall'account Instagram dell'ex re dei paparazzi, ricoverato in ospedale dopo gli atti di autolesionismo compiuti quando ha saputo che dovrà tornare in carcere per la revoca della detenzione domiciliare decisa dai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Una protesta plateale, seguita da un video con il volto insanguinato e ...

