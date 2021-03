Fabrizio Corona arrestato, l’accusa di mamma Gabriella: «Perseguitato dalla magistratura, abuso di potere» (Di domenica 14 marzo 2021) . A due giorni dalla revoca degli arresti domiciliari per Fabrizio Corona stabilita dal tribunale di Sorveglianza di Milano l’ex agente fotografico è ancora ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dopo aver tentato gesti di autolesionismo prima dell’arresto a cui ha assistito anche mamma Gabriella in lacrime. Due giorni dopo, sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è apparso un messaggio proprio della signora Gabriella, in cui parla di suo figlio come Perseguitato dalla magistratura e chiede che l’abuso di potere – parole sue – finisca al più presto: «Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato…Certo ancora i gravi problemi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 marzo 2021) . A due giornirevoca degli arresti domiciliari perstabilita dal tribunale di Sorveglianza di Milano l’ex agente fotografico è ancora ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dopo aver tentato gesti di autolesionismo prima dell’arresto a cui ha assistito anchein lacrime. Due giorni dopo, sul profilo Instagram diè apparso un messaggio proprio della signora, in cui parla di suo figlio comee chiede che l’di– parole sue – finisca al più presto: «Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato…Certo ancora i gravi problemi ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - LiveNoneladUrso : Tutti gli aggiornamenti su Fabrizio Corona, ricoverato in psichiatria al Niguarda, sta facendo lo sciopero della fa… - soleluna731 : #livenoneladurso ognuno può pensare cosa vuole ma per me con Fabrizio corona si sta esagerando! C’è tanta tanta tan… - cresce_m : Non provo pena per Fabrizio Corona. la sua arroganza e prepotenza lo ha esposto a inevitabili problemi. Chi causa sul mal pianga se stesso. -