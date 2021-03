F1, Mattia Binotto: “Abbiamo compreso il comportamento della SF21, siamo migliorati in molte aree rispetto al 2020” (Di domenica 14 marzo 2021) La tre-giorni di test in Bahrain, riservata alle monoposto del Mondiale 2021 di F1, è terminata. La Ferrari ha portato al termine il proprio programma tra luci e ombre: notizie positive riguardano le prestazioni della vettura in configurazione da qualifica, mentre sul passo gara non mancano le perplessità. L’impressione è che la macchina di Maranello richieda troppo alle gomme e il degrado sia accentuato. In merito a questi temi, Mattia Binotto (Team Principal della Rossa) ha chiarito alcuni aspetti importanti: “Sono stati tre giorni di prove intensissimi. Una delle priorità era sfruttare al massimo il poco tempo a disposizione per cercare di capire il comportamento della SF21 e questo obiettivo è stato raggiunto. rispetto alla scorsa stagione credo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) La tre-giorni di test in Bahrain, riservata alle monoposto del Mondiale 2021 di F1, è terminata. La Ferrari ha portato al termine il proprio programma tra luci e ombre: notizie positive riguardano le prestazionivettura in configurazione da qualifica, mentre sul passo gara non mancano le perplessità. L’impressione è che la macchina di Maranello richieda troppo alle gomme e il degrado sia accentuato. In merito a questi temi,(Team PrincipalRossa) ha chiarito alcuni aspetti importanti: “Sono stati tre giorni di prove intensissimi. Una delle priorità era sfruttare al massimo il poco tempo a disposizione per cercare di capire ile questo obiettivo è stato raggiunto.alla scorsa stagione credo ...

