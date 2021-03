F1 | i test di Sakhir incoronano Red Bull e Mercedes | Alpha Tauri e McLaren in palla | Ferrari da rivedere | Haas e Aston Martin dietro la lavagna

(Di domenica 14 marzo 2021) Redsu un pianeta, tutti gli altri sulla Terra? Il bilancio a caldo della tre-giorni deiF1 di(Bahrain) potrebbe essere questo. Brutale e parziale, certo, ma non propriamente lontano dalla realtà. Un giorno intero di lavoro (tre turni da otto ore, dopotutto) cosa ci può rappresentare, con sicurezza totale, in vista dell’avvio della stagione? Possono queste sessioni essere indicative per le 23 gare che ci attendono nel corso di questa annata? La risposta, ovviamente, è “no”, ma diversi punti fermi ci sono. Innanzitutto, la Redfa paura. Inutile nascondersi. La scuderia di Milton Keynes appare quella più inin questo primissimo scorcio di 2021. La monoposto con i due tori sulla livrea sembra quella che ha concluso la scorsa stagione e, soprattutto, ...

Si è chiusa all'insegna di Max Verstappen l'ultima giornata di prove della Formula 1 in Bahrain sul tracciato del. Con il tempo di 1'28 960, il pilota olandese della Red Bull ha preceduto tutti, imitando il compagno di scuderia Sergio Perez, che aveva fatto lo stesso nella sessione mattutina. La Red Bull ...Il campione del mondo finlandese ha completato oltre tre Gran Premi sul tracciato di, ... ma è visibilmente soddisfatto alla fine di questa estenuante domenica di. 'Giornata positiva dal ...La Formula Uno ha concluso ufficialmente i tre giorni di test sulla pista di Sakhir, unica sessione prima dell’inizio del Mondiale 2021, che scatterà proprio in Bahrein tra due settimane esatte. Nella ...Soddisfazione in casa Alpine per la tre giorni di test pre-season condotta da Fernando Alonso ed Esteban Ocon al volante della A521. Sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, gli alfieri della scuderia fra ...