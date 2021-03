F1, Ferrari ancora da decifrare: bene sul giro secco, ma male sul passo gara a Sakhir (Di domenica 14 marzo 2021) La tre-giorni di Sakhir va in archivio per i team di F1 e si può parlare di 72 ore molto intense. Le scuderie infatti hanno dovuto analizzare una mole di dati notevole in poco tempo, considerato anche il contesto non così favorevole. Viene in mente la tempesta di sabbia che ha un po’ cambiato le carte in tavola nel day-1. Ciò detto, capire cosa sia accaduto e tracciare un bilancio è complesso. La domanda è: che Ferrari abbiamo visto? Una premessa è d’obbligo: l’obiettivo della Rossa è fare meglio del 2020 e, detto in grande onestà, non dovrebbe essere impossibile considerando il sesto posto nella classifica iridata riservata ai costruttori dell’anno passato. Indubbiamente, il regolamento e le limitazioni negli interventi annessi non hanno sorriso alla squadra di Maranello che avrebbe avuto bisogno di stravolgere l’intero progetto, ma è chiaro che da un ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) La tre-giorni diva in archivio per i team di F1 e si può parlare di 72 ore molto intense. Le scuderie infatti hanno dovuto analizzare una mole di dati notevole in poco tempo, considerato anche il contesto non così favorevole. Viene in mente la tempesta di sabbia che ha un po’ cambiato le carte in tavola nel day-1. Ciò detto, capire cosa sia accaduto e tracciare un bilancio è complesso. La domanda è: cheabbiamo visto? Una premessa è d’obbligo: l’obiettivo della Rossa è fare meglio del 2020 e, detto in grande onestà, non dovrebbe essere impossibile considerando il sesto posto nella classifica iridata riservata ai costruttori dell’anno passato. Indubbiamente, il regolamento e le limitazioni negli interventi annessi non hanno sorriso alla squadra di Maranello che avrebbe avuto bisogno di stravolgere l’intero progetto, ma è chiaro che da un ...

