Everton, Ancelotti: “Sono molto deluso, approccio alla sfida sbagliato” (Di domenica 14 marzo 2021) L’Everton di Carlo Ancelotti è stato sconfitto 2-1 in casa dal Burnley.“Sono molto deluso perché abbiamo perso una grande occasione per scalare la classifica”, ha detto il tecnico, apparso molto amareggiato ai microfoni della BBC. “I nostri avversari Sono stati molto più scaltri. Si Sono chiusi in difesa e hanno conquistato tantissime seconde palle provenienti da passaggi e cross sbagliati. Se l’approccio a una sfida è sbagliato, si è più portati a commettere errori. E a questi livelli Sono puniti. Questo risultato genere grande amarezza, ma non possiamo arrenderci. Ci restano ancora dieci partite da giocare”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) L’di Carloè stato sconfitto 2-1 in casa dal Burnley.“perché abbiamo perso una grande occasione per scalare la classifica”, ha detto il tecnico, apparsoamareggiato ai microfoni della BBC. “I nostri avversaristatipiù scaltri. Sichiusi in difesa e hanno conquistato tantissime seconde palle provenienti da passaggi e cross sbagliati. Se l’a una, si è più portati a commettere errori. E a questi livellipuniti. Questo risultato genere grande amarezza, ma non possiamo arrenderci. Ci restano ancora dieci partite da giocare”, ha concluso. SportFace.

