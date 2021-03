Enrico Letta si candida alla guida del Partito Democratico | “L’apertura sarà il mio motto”

Advertising

CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - ElenaAgnini : L'intervento di Enrico Letta candidato a Segretario Nazionale del Partit... - YvesPDB : RT @Agenzia_Ansa: LA DIRETTA | Si riunisce l'Assemblea del Pd. Letta: '7 anni dopo emozione' #ANSA -

'Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante '. Ha aperto così il proprio interventoil proprio intervento all'assemblea Pd che lo ha designato unico candidato alla segreteria del Pd. 'Ti ringrazio di avermi cercato, lavoreremo insieme', ha aggiuntorivolgendosi ...'Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo Pd'. Lo ha dettonel suo intervento in assemblea Pd 'Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti. Ti ringrazio per avermi cercato, lavoreremo insieme'. Sono state le prime parole di, nella sua ...Enrico Letta è l'unico candidato alla segreteria Pd con 713 firme, ecco le immagini dell'applauso e dei saluti con il gomito per Letta prima del suo intervento in assemblea.Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il governo di Mario Draghi è il nostro governo. E' la Lega che deve spiegare perché lo appoggia, non noi". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale dem.