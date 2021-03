Enrico Letta segretario Pd: l'assemblea, il 'televoto', la galassia delle correnti (Di domenica 14 marzo 2021) Venerdì sera, intervenendo in diretta a Propaganda Live su La7, la trasmissione molto 'radical' e poco 'chic' guidata da Diego Bianchi, in arte 'Zoro', Letta aveva scherzato sui motivi della sua ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Venerdì sera, intervenendo in diretta a Propaganda Live su La7, la trasmissione molto 'radical' e poco 'chic' guidata da Diego Bianchi, in arte 'Zoro',aveva scherzato sui motivi della sua ...

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - giancalsp : Enrico Letta fu fottuto da Renzi e Orpheeenee mo va in un partito dove i capi corrente sono Lotti e Orpheeenee ?? - tfabiani2 : RT @RaiNews: Enrico Letta va verso l'elezione a segretario e l'intenzione di ripartire dalle sezioni l'ha portato già ieri a far visita a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta Letta: "Ho dormito come il principe di Condé" e posta foto al Nazareno 7 anni dopo Assemblea del Pd. "Lo ammetto. L'emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo. #iocisonoPD. Ci vediamo alle 11.45", scrive su Twitter Enrico Letta, pubblicando due selfie che lo ritraggono davanti alla sede e poi dentro l'ascensore del Nazareno, dove non metteva piede dal 2014, quando vi entrò per una riunione della direzione, prima ...

Enrico Letta segretario Pd: l'assemblea, il 'televoto', la galassia delle correnti Poi, i lavori verranno sospesi per consentire la sottoscrizione di candidature, che però non ci saranno, nel senso che ci sarà solo un nome ad aspirare alla segreteria, Letta Enrico. Sarà la Cuppi ad ...

Enrico Letta segretario Pd: l'assemblea, il 'televoto', la galassia delle correnti Letta alle prese coi 'cocci' del Pd. Oggi l'incoronazione con un voto 'bulgaro', ma le correnti dem sono già entrate in piena fibrillazione. La squadra di Letta: i suoi amici di sempre ...

Pd, Letta all'arrivo al Nazareno: «Ho dormito come un principe» Enrico Letta èarrivato al Nazareno a Roma per l'assemblea del Pd che, salvo sorprese dovrebbe designarlo segretario del partito. «Ho dormito come il principe di Condé», ha detto l'ex premier, ...

