Enrico Letta nuovo segretario del Pd Succede a Nicola Zingaretti (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è il nuovo segretario nazionale del partito democratico. L'assemblea lo ha eletto con 860 voti a favore, due contrari e quattro astenuti. L'ex presidente del Consiglio Succede a Nicola Zingaretti.

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta Pd, Letta eletto segretario: 860 sì, 2 contrari e 4 astenuti Il discorso di Letta Enrico Letta inizia il suo intervento all'assemblea Pd con un ringraziamento al suo predecessore: " Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti : a Nicola mi lega un rapporto ...

L'assemblea Pd in diretta: Enrico Letta eletto segretario. Live il giorno dell' assemblea del Partito democratico . Interviene per la sua relazione, il candidato alla segreteria, Enrico Letta , che ha rilanciato l'hashtag #iocisonoPd. L'ex premier partecipa dalla sede del Pd di largo del Nazareno ma per la prima volta, causa Covid, i lavori degli oltre mille delegati sono ...

Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE Pd: Letta segretario con 860 sì, 2 no e 4 astenuti Roma, 14 ar (Adnkronos) - Son stati 860 i voti per Enrico Letta segretario del Pd in Assemblea. Lo ha annunciato la presidente Valentina Cuppi. I no sono stati 2 e gli astenuti 4. Presenti alla ...

Pd: Letta, 'dobbiamo incontrare M5s guidato da Conte con rispetto e attenzione' Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Questo nostro centrosinistra andrà all'incontro con i 5 Stelle che saranno guidati da Giuseppe Conte, a cui mando un saluto affettuoso, noi a questo incontro ci andremo no ...

