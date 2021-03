Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è eletto segretario del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Il voto in streaming è arrivato dopo il suo discorso centrato su un nuovo Pd, motore del governo Draghi, aperto alle alleanze e leader di un nuovo centrosinistra. Tra le priorità ius soli, donne e lavoro e un’Università dem. Sì alla cittadinanza italiana ed europea di Zaky, lo studente egiziano rinchiuso nelle carceri egiziane. No alle correnti e al partito del potere. “Io andrò nei tre gruppi parlamentari e chiederò di fare una verifica al loro interno sulle cose dette qua. E vorrò che queste verifiche siano chiare e nette e sul rispetto della parola”. Ha annunciato Letta durante l’intervento. “Vorrei che oggi la discussione non si chiudesse ma iniziasse. Domani presenterò un ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021)è elettodel Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Il voto in streaming è arrivato dopo il suo discorso centrato su unPd, motore del governo Draghi, aperto alle alleanze e leader di uncentrosinistra. Tra le priorità ius soli, donne e lavoro e un’Università dem. Sì alla cittadinanza italiana ed europea di Zaky, lo studente egiziano rinchiuso nelle carceri egiziane. No alle correnti e al partito del potere. “Io andrò nei tre gruppi parlamentari e chiederò di fare una verifica al loro interno sulle cose dette qua. E vorrò che queste verifiche siano chiare e nette e sul rispetto della parola”. Ha annunciatodurante l’intervento. “Vorrei che oggi la discussione non si chiudesse ma iniziasse. Domani presenterò un ...

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - 73deva73 : RT @italianfirst2: Ecco la priorità del Pd di Letta: 'Adesso rilanciare lo ius soli' ???????????????????????????? UN ?@EnricoLetta? tutto da ridere! FU P… - ___________Luca : 'Ius soli priorità per il Pd' ??????? Enrico Letta, neo segretario del Pd. -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta L'inaspettato ritorno di Letta, vero uomopolitico La storia di Enrico Letta , al contrario, è quella di un grande e inaspettato ritorno: talento della politica, giovane Ministro, Eurodeputato, fondatore del think thank VeDrò negli anni in cui pochi ...

Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd Enrico Letta è eletto segretario del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Il voto in streaming è arrivato dopo il suo discorso centrato su un nuovo Pd, motore del ...

Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE Pd: Brunetta, 'bene Letta su esigenza rinnovamento Stato per ricostruzione Paese' Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Congratulazioni al neosegretario del Pd, Enrico Letta. Bene le sue parole sull'esigenza di rinnovamento dello Stato per la ricostruzione del Paese. Insieme al lavoro per ...

Pd: Letta, ‘partito con correnti non funziona, superiamo insieme questo problema’ Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, attorno all’estate o in autunno, vorrei lanciassimo una grande iniziativa: le Agorà democratiche composte da esterni e da ...

La storia di, al contrario, è quella di un grande e inaspettato ritorno: talento della politica, giovane Ministro, Eurodeputato, fondatore del think thank VeDrò negli anni in cui pochi ...è eletto segretario del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Il voto in streaming è arrivato dopo il suo discorso centrato su un nuovo Pd, motore del ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Congratulazioni al neosegretario del Pd, Enrico Letta. Bene le sue parole sull'esigenza di rinnovamento dello Stato per la ricostruzione del Paese. Insieme al lavoro per ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, attorno all’estate o in autunno, vorrei lanciassimo una grande iniziativa: le Agorà democratiche composte da esterni e da ...