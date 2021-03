Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico: “Rilanciare lo Ius Soli”. Salvini: “Parte male” (Di domenica 14 marzo 2021) Assemblea del Pd, eletto Enrico Letta come segretario. L’ex premier: “Dobbiamo fare un Partito che abbia le porte aperte”. ROMA -L’assemblea del Pd ha eletto Enrico Letta come segretario. L’ex premier ha ricevuto 860 voti a favore, 2 i no e 4 gli astenuti. Il discorso di Enrico Letta Prima della sua elezione Enrico Letta si è rivolto all’assemblea. “Voglio ringraziare Zingaretti con cui continuerò a lavorare. Siamo legati da un rapporto di luna amicizia e sintonia – ha detto l’ex premier, riportato da La Repubblica – un pensiero va ai centomila morti e alle persone che hanno perso il lavoro. Noi guardiamo a loro cercando le migliori soluzioni per il futuro e al personale sanitario, ai ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021) Assemblea del Pd, elettocome. L’ex premier: “Dobbiamo fare unche abbia le porte aperte”. ROMA -L’assemblea del Pd ha elettocome. L’ex premier ha ricevuto 860 voti a favore, 2 i no e 4 gli astenuti. Il discorso diPrima della sua elezionesi è rivolto all’assemblea. “Voglio ringraziare Zingaretti con cui continuerò a lavorare. Siamo legati da un rapporto di luna amicizia e sintonia – ha detto l’ex premier, riportato da La Repubblica – un pensiero va ai centomila morti e alle persone che hanno perso il lavoro. Noi guardiamo a loro cercando le migliori soluzioni per il futuro e al personale sanitario, ai ...

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - askanews_ita : Enrico #Letta è il nuovo segretario del #Pd - mariamacina : RT @LueTommaso: C’è gente che nelle ultime quattro settimane è passata dal dire: ?O Conte o voto ?Forza Zingaretti ?Ci vuole una donna ?Sia… -