Enrico Letta da oggi alla guida del Pd – Il rapporto con Conte e il futuro del patto con il M5s: il reddito di cittadinanza, l’ambiente, l’Europa (Di domenica 14 marzo 2021) L’impresa sulla carta è titanica: (ri)prendersi il Partito democratico, sopravvivere alle correnti interne e cercare di rilanciare un progetto politico che rischia di affossarsi definitivamente. Il Pd, tra le vittime della manovra di palazzo dell’ex pupillo Matteo Renzi, paga il debito con il tradito per antonomasia Enrico Letta e gli affida la segreteria del partito. Archiviati i convenevoli, ora si apre la partita più complessa. Il momento storico per l’ex presidente del Consiglio è propizio: è stato lui il primo a sinistra ad aver fatto un governo politico con Silvio Berlusconi (era il 2013) e non può che trovarsi a suo agio in un’esecutivo Draghi nato in nome dell’europeismo. Ma questa è solo una parte del racconto: perché non ne parla più nessuno (o quasi), ma il nodo cruciale sarà definire e strutturare il rapporto con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) L’impresa sulla carta è titanica: (ri)prendersi il Partito democratico, sopravvivere alle correnti interne e cercare di rilanciare un progetto politico che rischia di affossarsi definitivamente. Il Pd, tra le vittime della manovra di palazzo dell’ex pupillo Matteo Renzi, paga il debito con il tradito per antonomasiae gli affida la segreteria del partito. Archiviati i convenevoli, ora si apre la partita più complessa. Il momento storico per l’ex presidente del Consiglio è propizio: è stato lui il primo a sinistra ad aver fatto un governo politico con Silvio Berlusconi (era il 2013) e non può che trovarsi a suo agio in un’esecutivo Draghi nato in nome dell’europeismo. Ma questa è solo una parte del racconto: perché non ne parla più nessuno (o quasi), ma il nodo cruciale sarà definire e strutturare ilcon il ...

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - rosarioT1970 : RT @riccardomonet: Enrico Letta: «La crisi? Follia di una sola persona. La politica non è una sceneggiata» - TaniGian : RT @HuffPostItalia: Enrico Letta, la prova del mutante -