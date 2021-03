Emma Bonino lascia Più Europa: i dettagli (Di lunedì 15 marzo 2021) Terremoto in Più Europa. Emma Bonino lascia il partito tra le polemiche. Insieme al suo annunciato anche un altro addio di peso. Domenica intensa per la politica interna. Mentre al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 marzo 2021) Terremoto in Piùil partito tra le polemiche. Insieme al suo annunciato anche un altro addio di peso. Domenica intensa per la politica interna. Mentre al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

HuffPostItalia : Emma Bonino lascia +Europa: 'Me ne vado prima che mi facciate fuori voi' - pietroraffa : Emma #Bonino, con un significativo 'me ne vado prima che mi facciate fuori voi', lascia #PiuEuropa - Corriere : Emma Bonino lascia +Europa: «Me ne vado a testa alta, prendevi pure il mio seggio» - PaoloTognola : RT @silviaaaaa28: Emma Bonino lascia la politica? Si può dire 'era ora!' o si offende qualcuno? - gabelmanu : RT @MarceVann: Ma la vera domanda è: in quale altro partito si affretterà ad entrare nelle prossime 48 ore?. Si accettano scommesse. http… -