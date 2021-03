Emma Bonino lascia +Europa: 'Vado via prima che mi facciate fuori voi' (Di domenica 14 marzo 2021) La decisione durante l'assemblea del partito. 'Lascio anche il posto al Senato' annuncia. Si dimette anche il segretario Della Vedova. Al centro la discussione sul congresso Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 marzo 2021) La decisione durante l'assemblea del partito. 'Lascio anche il posto al Senato' annuncia. Si dimette anche il segretario Della Vedova. Al centro la discussione sul congresso

Advertising

pietroraffa : Emma #Bonino, con un significativo 'me ne vado prima che mi facciate fuori voi', lascia #PiuEuropa - HuffPostItalia : Emma Bonino lascia +Europa: 'Me ne vado prima che mi facciate fuori voi' - tg2rai : Il leader di @Azione_it @CarloCalenda illustra programma per l'Italia, un comitato di area liberaldemocratica co… - MPSkino : RT @HuffPostItalia: Emma Bonino lascia +Europa: 'Me ne vado prima che mi facciate fuori voi' - sologiuma : RT @erretti42: è scomparsa dagli schermi e mi auguro che sparisca in via definitiva. Persino +Europa si spacca ed Emma Bonino se ne va dime… -