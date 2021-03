Emma Bonino lascia +Europa: "Me ne vado prima che mi facciate fuori voi" (Di domenica 14 marzo 2021) Caos in Più Europa. Nel corso dell’assemblea, riunita in streaming stamane, Emma Bonino ha annunciato la sua intenzione di lasciare il partito. Un gesto eclatante per cercare di sbloccare l’impasse in assemblea sulla convocazione del congresso, ostacolata dalla minoranza interna. “vado via a testa alta, fiera di quello che abbiamo fatto, non infangherete il mio nome”, ha detto Bonino in duro intervento nel corso dell’assemblea del partito. “La vostra cupidigia è senza limiti, anche il mio seggio al Senato è a disposizione”. All’addio di Bonino ha fatto seguito, nel pomeriggio, l’annuncio di dimissioni da segretario da parte di Benedetto Della Vedova. La conseguenza del passo indietro di Della Vedova è che si andrà a congresso entro tre mesi e fino ad allora sarà la presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Caos in Più Europa. Nel corso dell’assemblea, riunita in streaming stamane,ha annunciato la sua intenzione dire il partito. Un gesto eclatante per cercare di sbloccare l’impasse in assemblea sulla convocazione del congresso, ostacolata dalla minoranza interna. “via a testa alta, fiera di quello che abbiamo fatto, non infangherete il mio nome”, ha dettoin duro intervento nel corso dell’assemblea del partito. “La vostra cupidigia è senza limiti, anche il mio seggio al Senato è a disposizione”. All’addio diha fatto seguito, nel pomeriggio, l’annuncio di dimissioni da segretario da parte di Benedetto Della Vedova. La conseguenza del passo indietro di Della Vedova è che si andrà a congresso entro tre mesi e fino ad allora sarà la presidente ...

