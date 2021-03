Emma Bonino lascia +Europa: «Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi». E Della Vedova si dimette da segretario (Di domenica 14 marzo 2021) Mentre il Partito democratico, in assemblea, manifesta un’inedita unità intorno al nome del nuovo segretario Enrico Letta, un altro partito, invece, si sgretola: si tratta di +Europa, forza parlamentare nata tre anni fa dalla fusione dei Radicali italiani con il movimento Forza Europa. E a preannunciarne le ore più buie è Emma Bonino, volto del partito che si presentò alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 proprio con il nome Della senatrice in lista, +Europa con Emma Bonino. Riunito in assemblea su Zoom, il partito da 1.700 tesserati e stimato dai sondaggisti intorno al 2% ha assistito a un duro sfogo Della senatrice: «Io, personalmente, non voglio stare più in questo partito. Non è un grosso problema visto che faccio parte ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Mentre il Partito democratico, in assemblea, manifesta un’inedita unità intorno al nome del nuovoEnrico Letta, un altro partito, invece, si sgretola: si tratta di, forza parlamentare nata tre anni fa dalla fusione dei Radicali italiani con il movimento Forza Europa. E a preannunciarne le ore più buie è, volto del partito che si presentò alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 proprio con il nomesenatrice in lista,con. Riunito in assemblea su Zoom, il partito da 1.700 tesserati e stimato dai sondaggisti intorno al 2% ha assistito a un duro sfogosenatrice: «Io, personalmente, non voglio stare più in questo partito. Non è un grosso problema visto che faccio parte ...

