Emma Bonino lascia +Europa. Della Vedova si dimette da segretario (Di domenica 14 marzo 2021) Terremoto politico all'interno di +Europa . Nel corso dell'assemblea in streaming di oggi Emma Bonino ha annunciato di voler lasciare il partito e subito dopo sono arrivate le dimissioni da parte del ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Terremoto politico all'interno di. Nel corso dell'assemblea in streaming di oggiha annunciato di volerre il partito e subito dopo sono arrivate le dimissioni da parte del ...

pietroraffa : Emma #Bonino, con un significativo 'me ne vado prima che mi facciate fuori voi', lascia #PiuEuropa - HuffPostItalia : Emma Bonino lascia +Europa: 'Me ne vado prima che mi facciate fuori voi' - tg2rai : Il leader di @Azione_it @CarloCalenda illustra programma per l'Italia, un comitato di area liberaldemocratica co… - Illlicus : RT @Musso___: #chissenefrega del giorno - TatinaRed : RT @Open_gol: «Io, personalmente, non voglio stare più in questo partito. Non è un grosso problema visto che faccio parte degli incompetent… -