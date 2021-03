Emma Bonino lascia +Europa. Della Vedova si dimette da segretario (Di domenica 14 marzo 2021) Emma Bonino lascia +Europa. La decisione è stata annunciata d’ex ministra nell’assemblea di partito. ROMA – Emma Bonino lascia +Europa. A sorpresa l’ex ministra durante l’assemblea di partito ha annunciato il suo passo indietro. “Me ne vado a testa alta – il commento Della senatrice – non voglio più starci, ma immagino che non sia un problema dal nessuno dal momento che sono nella schiera degli incompetenti e ignoranti“. Emma Bonino lascia +Europa e il posto in Senato Una passo indietro a sorpresa di parte di Emma Bonino. “Me ne vado a testa alta – le sue parole, riportate da La Repubblica – prima che mi facciate fuori voi. E ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021). La decisione è stata annunciata d’ex ministra nell’assemblea di partito. ROMA –. A sorpresa l’ex ministra durante l’assemblea di partito ha annunciato il suo passo indietro. “Me ne vado a testa alta – il commentosenatrice – non voglio più starci, ma immagino che non sia un problema dal nessuno dal momento che sono nella schiera degli incompetenti e ignoranti“.e il posto in Senato Una passo indietro a sorpresa di parte di. “Me ne vado a testa alta – le sue parole, riportate da La Repubblica – prima che mi facciate fuori voi. E ...

