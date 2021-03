Emirati Arabi, Paola Quattrini premiata come migliore attrice a Dubai (Di domenica 14 marzo 2021) Paola Quattrini è stata premiata come migliore attrice per il cortometraggio Fedora al Dubai Indipendent Festival 2021 tra 1500 film provenienti da tutto il mondo e al Festival di Los Angeles. Ennesimo traguardo vinto da Paola Quattrini che si dimostra, ancora una volta, capace di raccogliere sfide importanti. Con Fedora vince l’Italia per tutto il mondo dello spettacolo duramente provato; una vittoria dedicata a tutti i lavoratori del settore troppo spesso dimenticati. Fedora, girata completamente in verticale (Vertical Movie), soggetto e sceneggiatura di Enrico Andrea Marrari, è stato presentato al Vertical Movie Festival 2020, che ha attribuito a Paola Quattrini il Premio Speciale della Giuria. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021)è stataper il cortometraggio Fedora alIndipendent Festival 2021 tra 1500 film provenienti da tutto il mondo e al Festival di Los Angeles. Ennesimo traguardo vinto dache si dimostra, ancora una volta, capace di raccogliere sfide importanti. Con Fedora vince l’Italia per tutto il mondo dello spettacolo duramente provato; una vittoria dedicata a tutti i lavoratori del settore troppo spesso dimenticati. Fedora, girata completamente in verticale (Vertical Movie), soggetto e sceneggiatura di Enrico Andrea Marrari, è stato presentato al Vertical Movie Festival 2020, che ha attribuito ail Premio Speciale della Giuria. ...

Advertising

fattoquotidiano : Tasse, ogni anno spariscono 245 miliardi delle multinazionali grazie alle regole fiscali decise dall’Ocse. Balzo de… - riotta : .@ft Gli Emirati Arabi Uniti invitano i Vip a vaccinarsi ad Abu Dhabi con una dose di @pfizer a spese del governo… - fattoquotidiano : Financial Times: Emirati Arabi e la diplomazia del vaccino. Dubai e Abu Dhabi offrono dosi Pfizer a ricchi e potent… - simonecossu23 : Siamo undicesimi nel mondo per vaccinazioni, più in alto di svizzera Emirati Arabi e un sacco di paesi ricchi, non… - UomoZucca : RT @limesonline: ?????? Buona domenica con la buona lettura della settimana Che Medio Oriente si aspetta nei prossimi anni l'Arabia Saudita… -