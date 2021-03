(Di domenica 14 marzo 2021) Non solo Stellantis, Ferrari e Juventus, Johninveste anche nell’immobiliare di. Il numero uno di Exor ha infatti investito Merope Asset Management, società fondata nel 2015 che investe negli immobili disul mercato milanese, in cui il presidente di Fca è presente nell’azionariato a fianco del country head di Credit Suisse per l’Italia L'articolo

Advertising

OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Elkann incassa un milione dall’immobiliare di lusso - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Elkann incassa un milione dall’immobiliare di lusso: Non solo Stellantis, Ferrari e Juventus, Joh… - CalcioFinanza : Elkann incassa un milione dall’immobiliare di lusso -

Ultime Notizie dalla rete : Elkann incassa

Calcio e Finanza

E la residuale realpolitik italianacon la mano sinistra una decina di miliardi di euro ... Ancora più epico il mutismo dei sindacalisti: zitti su tutto, mentre il casatosi sbarazza ...E' il paese dove il signormiliardi per l'ex Fiat e fabbrica mascherine pagate dal governo, però le tasse le versa all'estero. In più stipendia giornalisti ('Stampa' e 'Repubblica', 'l'...L'eliminazione anticipata dalla Champions League potrebbe portare Exor a sostenere le finanze, allo stesso tempo saranno utili anche le plusvalenze ...Ossia economici, aggravati dal non poter incassare ulteriori proventi considerato il mandato ... non all’altezza delle sue ambizioni? John Elkann è la prima voce al di fuori del gruppo squadra (dopo l ...