Ecco perché gli Usa non lasceranno l’Afghanistan. Il commento del gen. Santo (Di domenica 14 marzo 2021) È sempre complicato capire cosa ci sia esattamente nella testa delle persone, figurarsi in quelle di coloro che si occupano di “interessi nazionali”. Le analisi geopolitiche sono soggettive pur partendo da elementi oggettivi declinati dalle “geografie”. Quindi, si va per supposizioni, per assunti. Anche con scetticismo. E io sull’argomento sono decisamente scettico. Il segretario di Stato americano, Tony Blinken, ha scritto ad Ashraf Ghani, presidente in Kabul. Vediamo di capirne il perché. Tanto per iniziare è “irrituale” che un pur rispettabile segretario di Stato si rivolga a un personaggio che in effetti riveste un ruolo superiore, quello di capo di uno Stato che, con tutto l’impegno di questo mondo per convincercene, riteniamo comunque sovrano. Questione di stile, indubbiamente. Ma, nella sostanza, pur considerandolo un passo diplomatico volto a far apparire le ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) È sempre complicato capire cosa ci sia esattamente nella testa delle persone, figurarsi in quelle di coloro che si occupano di “interessi nazionali”. Le analisi geopolitiche sono soggettive pur partendo da elementi oggettivi declinati dalle “geografie”. Quindi, si va per supposizioni, per assunti. Anche con scetticismo. E io sull’argomento sono decisamente scettico. Il segretario di Stato americano, Tony Blinken, ha scritto ad Ashraf Ghani, presidente in Kabul. Vediamo di capirne il. Tanto per iniziare è “irrituale” che un pur rispettabile segretario di Stato si rivolga a un personaggio che in effetti riveste un ruolo superiore, quello di capo di uno Stato che, con tutto l’impegno di questo mondo per convincercene, riteniamo comunque sovrano. Questione di stile, indubbiamente. Ma, nella sostanza, pur considerandolo un passo diplomatico volto a far apparire le ...

Advertising

Corriere : Buon Pi Greco Day! Ecco perché oggi si festeggia il «magico» numero della matematica - borghi_claudio : Ecco la tabella del governo inglese NEL DETTAGLIO per il vaccino AstraZeneca. Trovate tutto, dal mal di testa alla… - borghi_claudio : @RickyTrivelloni @dr_maalox @Fedebianconos @gustinicchi @PietroOlma Ecco... questo sarebbe un metodo, in teoria pot… - LuciaStigliano3 : @metruvatstrunz Ah ecco perché non la trovavo! - Delena46169552 : Ferit ma che fai sei tu il mandate ??? Ma perché fate tutto alle spalle della gente ... ecco perché Selin e Ceren n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Inter, Emerson nel mirino: cosa cambia con il Chelsea e la vera valutazione Ecco perché l'idea di cambiare aria in estate sta prendendo quota. L'Inter monitora ancora la situazione ma tutto dipenderà anche da quello che sarà il futuro societario. Ascolta 'Inter, Emerson nel ...

"Così tutela il sacro vincolo". Ecco le regioni dietro la riforma del Papa In cosa è cambiata la legge processuale? Anzitutto, adesso basta che in un solo grado di giudizio sia stata dichiarata la nullità, perché - se tale pronuncia non fosse impugnata - le parti possano ...

Dopo il vaccino Covid si può togliere la mascherina? Corriere della Sera l'idea di cambiare aria in estate sta prendendo quota. L'Inter monitora ancora la situazione ma tutto dipenderà anche da quello che sarà il futuro societario. Ascolta 'Inter, Emerson nel ...In cosa è cambiata la legge processuale? Anzitutto, adesso basta che in un solo grado di giudizio sia stata dichiarata la nullità,- se tale pronuncia non fosse impugnata - le parti possano ...