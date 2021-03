Ecco il Piano vaccinale di Draghi. Coprire l’80% della popolazione entro settembre con 500mila dosi al giorno. Speranza: “I vaccini sono tutti efficaci e sicuri” (Di domenica 14 marzo 2021) Raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinare almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre, triplicando così il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane, pari a circa 170 mila. Questi gli obiettivi principali del Piano per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale elaborato dal Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo e diffuso ieri sera da Palazzo Chigi (Eccolo qui). I due pilastri per condurre una rapida campagna sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l’incremento delle somministrazioni giornaliere. A questo scopo sono state delineate 3 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni alsu base nazionale, vaccinare almenoil mese di, triplicando così il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane, pari a circa 170 mila. Questi gli obiettivi principali delper l’esecuzionecampagnanazionale elaborato dal Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo e diffuso ieri sera da Palazzo Chigi (lo qui). I due pilastri per condurre una rapida campagnala distribuzione efficace e puntuale deie l’incremento delle somministrazioni giornaliere. A questo scopostate delineate 3 ...

