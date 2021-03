Ebola | la nuova epidemia è qualcosa di “spaventoso e nuovo” | focolaio causato da une persona infettatasi 7 anni fa?

(Di domenica 14 marzo 2021) Nuovi ritrovamenti in Guinea fanno pensare che il virus dell’possa rimanere perall’interno del corpo umano senza perdere la propria carica virale e può essere trasmesso attraverso il sesso. Mike Ryan (direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità e capo del team responsabile del contenimento e del trattamento internazionali di COVID-19) ha parlato di scoperte “notevoli” in merito: scoperte che dimostrano che il virus di settefa, quando ci sono stati i primi contagi in Guinea, e quello di oggi sono praticamente identici dal punto di vista genetico e che laguineana potrebbe essere stata causata da unaaddirittura 7fa. ...

