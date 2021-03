È Morto Marvin Hagler | Campione Mondiale dei Pesi Medi Aveva 66 Anni

Advertising

pisto_gol : All’età di 66 anni, è morto Marvin “Marvellous”Hagler straordinario campione del mondo di pugilato. Il suo match co… - Agenzia_Ansa : Pugilato: Marvin Hagler morto a 66 anni nel New Hampshire - Ultima Ora - ANSA - ilpost : È morto Marvin Hagler, uno dei più grandi pugili di sempre - agostefi55 : RT @Potemkin959: ??Colpo di scena sulla morte di Marvin Hagler?? Nessuno dice perché è morto e si scopre che Thomas Hearns suo rivale sul ri… - AquileDel : RT @Potemkin959: ??Colpo di scena sulla morte di Marvin Hagler?? Nessuno dice perché è morto e si scopre che Thomas Hearns suo rivale sul ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Marvin

la Repubblica

Read More SportHaglera 66 anni, addio a leggenda della boxe 14 Marzo 2021 E'a 66 anniHagler, leggenda statunitense della boxe. La notizia della sua improvvisa scomparsa ...Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelousinaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire', ha scritto. 'La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento ...I nerazzurri vincono a Torino e vanno a +9 sul Milan. Giallorossi battuti al Tardini. Il Bologna supera la Sampdoria. Lo Zenit offre il vaccino a chi acquista un biglietto. Morta la leggenda della box ...'Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire', l'annuncio della moglie.