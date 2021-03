E’ morto Giovanni Gastel. I suoi scatti arte, moda e personaggi (Di domenica 14 marzo 2021) E' morto all'età di 65 anni Giovanni Gastel. Figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti, Gastel si è affermato come fotografo di moda, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti. Fra le personalità che ha immortalato Barack Obama, Maradona e Fiorello, da Pino Daniele a Johnny Depp. Sue le immagini della campagna pubblicitaria di Chiara Boni con Malika Ayane a cui ha dedicato un post su Facebook la scorsa settimana. Gastel era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di Milano per Covid.Giovanni Gastel ha iniziato a scattare giovanissimo, negli anni 70, compiendo il suo apprendistato nello scantinato di casa, e completandolo poi a Londra quando tra il `75 e il '76 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 marzo 2021) E'all'età di 65 anni. Figlio di Giuseppee Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti,si è affermato come fotografo di, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti. Fra le personalità che ha immortalato Barack Obama, Maradona e Fiorello, da Pino Daniele a Johnny Depp. Sue le immagini della campagna pubblicitaria di Chiara Boni con Malika Ayane a cui ha dedicato un post su Facebook la scorsa settimana.era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di Milano per Covid.ha iniziato a scattare giovanissimo, negli anni 70, compiendo il suo apprendistato nello scantinato di casa, e completandolo poi a Londra quando tra il `75 e il '76 ...

Advertising

Corriere : Morto con il Covid Giovanni Gastel, grande fotografo di moda e nipote di Luchino Viscon... - rtl1025 : ?? E' morto poco fa il fotografo Giovanni #Gastel. 65 anni era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di M… - repubblica : ?? Covid, morto a Milano il fotografo Giovanni Gastel: aveva 65 anni, nipote di Luchino Visconti - GregPignataro : RT @giuliocavalli: È morto Giovanni Gastel, parliamo di me. - EugenioCardi : RT @giuliocavalli: È morto Giovanni Gastel, parliamo di me. -