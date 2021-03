E’ morto Gianduja | addio ad Aldo Rocchietti March | per anni ha interpretato la storica maschera torinese

Advertising

AlexBonoVox1 : RT @ilTorineseNews: Addio a Gianduja, è morto Aldo Rocchietti March - ilTorineseNews : Addio a Gianduja, è morto Aldo Rocchietti March - gpf70sax : RT @Giacinto_Bruno: E’ morto Gianduja, maschera del Carnevale di Torino - Giacinto_Bruno : E’ morto Gianduja, maschera del Carnevale di Torino - rep_torino : Morto a 75 anni Aldo Rocchietti March, uno degli storici Gianduja [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 16:28] -

Ultime Notizie dalla rete : morto Gianduja

E'uno degli storicipiemontesi. Aldo Rocchietti March 'ed Turin' - come si definisce sulla sua pagina facebook - avrebbe compiuto 75 anni martedì. Decine i messaggi di cordoglio ...Rimbalza via Facebook la notizia della morte di Aldo Rocchietti March il 'ed Turin'. Tanti i messaggi di cordoglio: 'Ciao Aldo.... Rimarrai per sempre nel cuore di tutti noi.... Sono orgogliosa di aver conosciuto una persona speciale come te R. I. P.'. 'E stato un ..."Con passione e sorriso ha rappresentato Torino, i suoi simboli, i suoi vizi e le sue virtù nella maschera di Gianduja". Così, su twitter, la sindaca Chiara Appendino ricorda Aldo Rocchietti March, ...Al secolo si chiamava Aldo Rocchietti March, ma tutti da anni lo conoscevano come “Gianduja ed Turin”. Rocchietti March per tantissimo tempo ha impersonato la storica maschera torinese in decine di ca ...