Dusan Vlahovic piace al Milan, Maldini ci pensa (Di domenica 14 marzo 2021) Maldini sta cercando un attaccante per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri e l’idea porta al profilo di Dusan Vlahovic. Ma c’è anche un’alternativa al serbo. Perché pensare a Dusan Vlahovic? La stagione del serbo è strabiliante. Nonostante le difficoltà della Fiorentina quest’anno le qualità del serbo sono esplose e finalmente si sono viste le potenzialità dell’attaccante classe 2000. Con 12 reti segnate in Serie A Vlahovic è uno dei quattro giocatori nati negli anni 2000 ad andare in doppia cifra nei top cinque campionati europei. Gli altri sono Erling Braut Håland, Kean e Gouri. Certi numeri non sono passati inosservati al Milan, che sta cercando un vice-Ibrahimovic. Uno dei problemi dei rossoneri quest’anno è stata la poca ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021)sta cercando un attaccante per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri e l’idea porta al profilo di. Ma c’è anche un’alternativa al serbo. Perchére a? La stagione del serbo è strabiliante. Nonostante le difficoltà della Fiorentina quest’anno le qualità del serbo sono esplose e finalmente si sono viste le potenzialità dell’attaccante classe 2000. Con 12 reti segnate in Serie Aè uno dei quattro giocatori nati negli anni 2000 ad andare in doppia cifra nei top cinque campionati europei. Gli altri sono Erling Braut Håland, Kean e Gouri. Certi numeri non sono passati inosservati al, che sta cercando un vice-Ibrahimovic. Uno dei problemi dei rossoneri quest’anno è stata la poca ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Prima di Dusan Vlahovic, l'ultimo giocatore della Fiorentina a realizzare una tripletta in un primo tempo di Se… - OptaPaolo : 4 - Dusan Vlahovic è uno dei quattro giocatori nati negli anni 2000 in doppia cifra di reti nei cinque maggiori cam… - GabryMonto : RT @CucchiRiccardo: Dusan #Vlahovic è un 2000. A proposito di giovani. #BeneventoFiorentina - lamelasulweb : RT @EnriBoiani: AC Milan di Milano, in assenza di danari per portare a Milanello Erling Braut Haaland, sradicare Dusan #Vlahovic da Firenze… - AntoninoLoRe : Dusan #Vlahovic ha segnato tre gol nel primo tempo di #BeneventoFiorentina . Ma non è il solo: guardiamo insieme le… -