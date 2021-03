'Domenica Live', Maurizio Aiello: 'Le mie foto rubate per truffe sentimentali' (Di domenica 14 marzo 2021) ' Le mie foto sono state rubate per diverse truffe sentimentali '. Sono le parole di Maurizio Aiello , attore di fiction, che a ' Domenica Live ' racconta di essere stato coinvolto, a sua insaputa, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) ' Le miesono stateper diverse'. Sono le parole di, attore di fiction, che a '' racconta di essere stato coinvolto, a sua insaputa, ...

Advertising

OperaFisista : Domenica Live, l'incubo di Maurizio Aiello: «Usano le mie foto per truffare le donne» - WikiMafia : Domenica #21marzo il nostro live in ricordo delle vittime innocenti delle #mafie sarà aperto da #NandodallaChiesa e… - ScutoElisa : @Daniela_chuck Ma non è incazzato con fra , credo che è riferito al fatto che viene sottolineato il fatto che da do… - noisiamovivi_ : Venite in mio soccorso... riuscite a riassumermi quello che ha detto Fra a domenica live? Non ho potuto seguire l’i… - marypurpleyou : RT @italianarmyfam_: ??Jungkook nella live di domenica scorsa ha cantato delle canzoni scelte dagli ARMY. Una di queste era “at my worst” di… -