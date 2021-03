Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime: “Lo chiamavo ‘il mio principe’. Questo dolore mi annienta” (Di domenica 14 marzo 2021) “Lo chiamavo il mio principe, eravamo molto amici, abbiamo lavorato insieme, un maestro della fotografia che tirava l’anima delle persone”. Mara Venier non trattiene le lacrime nel dedicare queste parole cariche d’affetto a Giovanni Gastel, il celebre fotografo nipote del regista Luchino Visconti stroncato dal Covid a 65 anni. È successo nel corso della puntata odierna di Domenica In: dopo aver fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice ha voluto ricordare l’amico scomparso ieri dopo soli quattro giorni di ricovero in ospedale e ha avuto un crollo emotivo. “Dobbiamo uscirne, troppo dolore e Questo dolore ci annienta e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “Loil mio principe, eravamo molto amici, abbiamo lavorato insieme, un maestro della fotografia che tirava l’anima delle persone”.non trattiene lenel dedicare queste parole cariche d’affetto a Giovanni Gastel, il celebre fotografo nipote del regista Luchino Visconti stroncato dal Covid a 65 anni. È successo nel corso della puntata odierna diIn: dopo aver fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice ha voluto ricordare l’amico scomparso ieri dopo soli quattro giorni di ricovero in ospedale e ha avuto un crollo emotivo. “Dobbiamo uscirne, troppocie non ...

Advertising

ivadardha : #DomenicaIn Mara ti ricordi a chi hai chiesto scusa domenica scorsa tra cui Random? Inoltre stiamo aspettando Nali,… - PasqualeTotaro : @MaraBussani Buona domenica cara Mara???? - Dadinoshibari : RT @Adnkronos: Covid, lo sfogo di Mara Venier a #DomenicaIn: 'Non ne possiamo più' - magariddi0 : niente ghemon anche oggi a domenica in? mara per me sei cancelled - ClaudiaSanti21 : RT @Adnkronos: Covid, lo sfogo di Mara Venier a #DomenicaIn: 'Non ne possiamo più' -