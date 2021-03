Domenica In, Mara Venier piange in diretta: “Non si può morire così” (Di domenica 14 marzo 2021) . Durante la puntata di questo pomeriggio del programma di Rai 1, la conduttrice si è lasciata andare ad un commosso sfogo. Ecco cosa è accaduto. Ricordando l’amico fotografo Giovanni Gastel, recentemente scomparso a causa del Covid, Mara Venier non è riuscita a trattenere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 14 marzo 2021) . Durante la puntata di questo pomeriggio del programma di Rai 1, la conduttrice si è lasciata andare ad un commosso sfogo. Ecco cosa è accaduto. Ricordando l’amico fotografo Giovanni Gastel, recentemente scomparso a causa del Covid,non è riuscita a trattenere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

emmee___ : @evromacentro arisa ha spillato da zia mara a domenica in - FQMagazineit : Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime: “Lo chiamavo ‘il mio principe’. Questo dolore mi annienta” - ivadardha : #DomenicaIn Mara ti ricordi a chi hai chiesto scusa domenica scorsa tra cui Random? Inoltre stiamo aspettando Nali,… - PasqualeTotaro : @MaraBussani Buona domenica cara Mara???? - Dadinoshibari : RT @Adnkronos: Covid, lo sfogo di Mara Venier a #DomenicaIn: 'Non ne possiamo più' -