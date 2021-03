Domenica In, Mara Venier: “Lo chiamavo il mio principe” (Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier racconta poi Giovanni Gastel, il fotografo e artista scomparso “Ieri è venuto a mancare anche un mio grande amico, Giovanni Gastel, era un maestro di arte, della fotografia, ma sopratutto era un gentiluomo. – ha detto con la voce rotta dalle emozioni – Io lo chiamavo il mio principe, Eravamo molto legati, molto amici: Leggi su youmovies (Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.racconta poi Giovanni Gastel, il fotografo e artista scomparso “Ieri è venuto a mancare anche un mio grande amico, Giovanni Gastel, era un maestro di arte, della fotografia, ma sopratutto era un gentiluomo. – ha detto con la voce rotta dalle emozioni – Io loil mio, Eravamo molto legati, molto amici:

