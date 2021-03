Domenica In, Mara Venier crolla ricordando Raoul Casadei e Giovanni Gastel: “Non si può più morire così” (Di domenica 14 marzo 2021) A Domenica In va in scena il commosso ricordo di due volti amatissimi del ballo e della fotografia: il ‘re del liscio’ Raoul Casadei e il fotografo Giovani Gastel. Entrambi venuti a mancare nella giornata di ieri per complicanze legate al Covid-19, Mara Venier ha voluto omaggiarli per poi esplodere in lacrime e rivolgersi al pubblico con un accorato appello. Il ricordo di Raoul Casadei e Giovanni Gastel A Domenica In, nel consueto talk di approfondimento sulla situazione pandemica e la campagna di vaccinazione, va in scena il commosso ricordo di due volti noti che, proprio a causa del Covid, hanno perso la vita nella giornata di ieri. Si tratta di Raoul Casadei, il re ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 marzo 2021) AIn va in scena il commosso ricordo di due volti amatissimi del ballo e della fotografia: il ‘re del liscio’e il fotografo Giovani. Entrambi venuti a mancare nella giornata di ieri per complicanze legate al Covid-19,ha voluto omaggiarli per poi esplodere in lacrime e rivolgersi al pubblico con un accorato appello. Il ricordo diIn, nel consueto talk di approfondimento sulla situazione pandemica e la campagna di vaccinazione, va in scena il commosso ricordo di due volti noti che, proprio a causa del Covid, hanno perso la vita nella giornata di ieri. Si tratta di, il re ...

