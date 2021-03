Domenica In | confermata la puntata del 14 marzo | anticipazioni ed ospiti di Mara Venier

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 14 marzo 2021)eddelladi14diIn , condotto dasu Rai Uno dalle 14.00 circa. Confermato l’appuntamento di14La ventisettesimadell’amato talkIn andrà in onda regolarmente quest’oggi, 14. Dopo i dubbi e le preoccupazioni sorti in settimana, gli ultimi tamponi negativi hanno dato il via libera alla conduttricee al suo programma su Rai Uno, dalle 14.00 circa. La scorsa, dedicata interamente al Festival , in diretta da Sanremo, è stata un vero successo di pubblico. Ma qualche giorno fa, ...