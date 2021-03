Domenica In, Arisa scoppia in lacrime e rimprovera Mara Venier: “Brava ce l’hai fatta. Io odio piangere in televisione” (Di domenica 14 marzo 2021) “E così piansi, Brava ce l’hai fatta. Io odio piangere in televisione”. Arisa si commuove in diretta a Domenica In e rimprovera Mara Venier per averla fatta piangere. La cantante, reduce dal festival di Sanremo, è stata ospite del programma di Rai 1 e si è raccontata a cuore aperto: le lacrime sono arrivate mentre si stava parlando dell'”amore“, dopo che la regia ha mandato in onda un filmato in cui cantava un suo vecchio brano. Arisa non è entrata nei dettagli, ma si è limitata a dire che il suo fidanzato e futuro sposo, Andrea Di Carlo, “è una persona molto bella. Sono molto credente, quello che vorrà il Cielo sarà. Io non decido ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “E così piansi,ce. Ioin”.si commuove in diretta aIn eper averla. La cantante, reduce dal festival di Sanremo, è stata ospite del programma di Rai 1 e si è raccontata a cuore aperto: lesono arrivate mentre si stava parlando dell'”amore“, dopo che la regia ha mandato in onda un filmato in cui cantava un suo vecchio brano.non è entrata nei dettagli, ma si è limitata a dire che il suo fidanzato e futuro sposo, Andrea Di Carlo, “è una persona molto bella. Sono molto credente, quello che vorrà il Cielo sarà. Io non decido ...

