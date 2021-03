Diana Del Bufalo e l’irresistibile confessione che insospettisce (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo il successo di “Che Dio ci aiuti 6”, Diana Del Bufalo fa una rivelazione alla sua community Diana Del Bufalo racconta alla sua community sia i suoi progetti lavorativi sia parte della sua vita personale condividendo storie su Instagram sempre con quel velo di ironia che la contraddistingue. Di recente, l’attrice ha recitato nella sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” con un ruolo da protagonista, folgorando per la sua bravura e per l’intreccio a lieto fine in cui era coinvolta. Gli apprezzamenti e gli attestati di stima sono arrivati da ogni parte, community compresa, e adesso Diana Del Bufalo si appresta a trascorrere un periodo di riposo in vista di nuovi impegni. Intanto, è più presente su Instagram dove qualche giorno fa, ha fatto una dichiarazione a dir poco sconvolgente. “Io ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo il successo di “Che Dio ci aiuti 6”,Delfa una rivelazione alla sua communityDelracconta alla sua community sia i suoi progetti lavorativi sia parte della sua vita personale condividendo storie su Instagram sempre con quel velo di ironia che la contraddistingue. Di recente, l’attrice ha recitato nella sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” con un ruolo da protagonista, folgorando per la sua bravura e per l’intreccio a lieto fine in cui era coinvolta. Gli apprezzamenti e gli attestati di stima sono arrivati da ogni parte, community compresa, e adessoDelsi appresta a trascorrere un periodo di riposo in vista di nuovi impegni. Intanto, è più presente su Instagram dove qualche giorno fa, ha fatto una dichiarazione a dir poco sconvolgente. “Io ...

Advertising

AndreaDianetti : Cioè dopo quello che ha passato Lady DIANA, non le date neanche il beneficio del dubbio? Vabbè d'altronde non si sp… - HuffPostItalia : Caprarica: 'Meghan tenta la strada di Diana. Ma quella era una tragedia vera. Questa è una farsa' - arual812 : RT @fioreirene: Oggi in UK é la festa della mamma e dal profilo ufficiale del Duca e la Duchessa di Cambridge, sono stati condivisi i diseg… - xonthemoonxx : RT @saidischienanud: diana del bufalo ti amo pt.2 ahahaha #CheDioCiAiuti6 - zitaasb : @CInfotracker @Adnkronos Condivido parere di Capranica. Meghan ha l'appoggio del marito. Diana era totalmente sola. Brutta copia di Lady D. -