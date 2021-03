Devastante lutto nel mondo dello sport, ad annunciarlo la moglie: il campione è morto (Di domenica 14 marzo 2021) Il grande Marvin Hagler, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, è morto improvvisamente, aveva 66 anni. La moglie Kay G. Hadler ha dato la notizia con un post sulla pagina Facebook del boxeur scrivendo che il marito è deceduto nella loro casa nel New Hampshire: Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile. campione del mondo dei pesi medi Per tanti anni Hagler ha vissuto in Italia, in provincia di Milano, era soprannominato ‘The Marvelous' (il Meraviglioso) ed era stato inserito nella Hall of Fame della Boxe. campione del mondo dei pesi medi WBC e WBA tra il 1980 e il ... Leggi su howtodofor (Di domenica 14 marzo 2021) Il grande Marvin Hagler, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, èimprovvisamente, aveva 66 anni. LaKay G. Hadler ha dato la notizia con un post sulla pagina Facebook del boxeur scrivendo che il marito è deceduto nella loro casa nel New Hampshire: Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin èinaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile.deldei pesi medi Per tanti anni Hagler ha vissuto in Italia, in provincia di Milano, era soprannominato ‘The Marvelous' (il Meraviglioso) ed era stato inserito nella Hall of Fame della Boxe.deldei pesi medi WBC e WBA tra il 1980 e il ...

