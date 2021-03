Deputato vicino a Bolsonaro muore di Coronavirus: non voleva vaccino (Di domenica 14 marzo 2021) Il Deputato del Brasile è morto a causa del Covid-19: si era opposto all'obbligatorietà del vaccino. Brasile, morto il Deputato Silvo Antonio Favero per Covid: era un no-vax su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Ildel Brasile è morto a causa del Covid-19: si era opposto all'obbligatorietà del. Brasile, morto ilSilvo Antonio Favero per Covid: era un no-vax su Notizie.it.

Advertising

Dimonios : @ManuelaBellipan 'l'istruttoria ha evidenziato come effettivamente il deputato M5S abbia incontrato l'ex premier li… - AndreaLompio53 : @angelinascanu L'istruttoria ha evidenziato come il deputato #M5S aveva incontrato l'ex premier libico Khalifa Ghwe… - bompresso01 : Scandalo #mascherine in #Germania 2 deputati coinvolti, dimissioni di un deputato vicino alla #Merkel. Ma almeno le… - armandopix : @GiorgiaMeloni Ma di Pasquale Maietta non parli? Raccontaci del tuo deputato e se è ancora in #Fratelliditalia e pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Deputato vicino Come cambieranno i rapporti fra Regno Unito e Cina ... un pub piuttosto pulito nel villaggio di Cadsden, vicino a Chequers, la residenza di campagna dei ... usa la violenza sessuale come mezzo di repressione', dice il deputato, che presiede anche il China ...

Completamento della Diga Pietrarossa, Rizzo (M5s): 'Traguardo più vicino' A darne notizia il deputato M5S Gianluca Rizzo. Il via libera - dice Rizzo arrivato dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato e delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sullo schema di ...

Brasile: Corte fa arrestare deputato vicino a Bolsonaro - America Latina Agenzia ANSA Completamento della Diga Pietrarossa, Rizzo (M5s): "Traguardo più vicino" “Ci sono anche due opere del Calatino tra le 58 che hanno avuto il via libera dal Parlamento nazionale per il commissariamento e che presto dovrebbero ...

"Niente muri, basta cemento sul Frigido" La deputata del Pd Martina Nardi attacca il progetto milionario della Regione per la messa in sicurezza del fiume dalle esondazioni ...

... un pub piuttosto pulito nel villaggio di Cadsden,a Chequers, la residenza di campagna dei ... usa la violenza sessuale come mezzo di repressione', dice il, che presiede anche il China ...A darne notizia ilM5S Gianluca Rizzo. Il via libera - dice Rizzo arrivato dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato e delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sullo schema di ...“Ci sono anche due opere del Calatino tra le 58 che hanno avuto il via libera dal Parlamento nazionale per il commissariamento e che presto dovrebbero ...La deputata del Pd Martina Nardi attacca il progetto milionario della Regione per la messa in sicurezza del fiume dalle esondazioni ...