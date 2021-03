Della Vedova si dimette da segretario di Più Europa. E lascia anche la Bonino: “Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori” (Di domenica 14 marzo 2021) Benedetto Della Vedova annuncia le sue dimissioni da segretario di Più Europa. E se ne va anche Emma Bonino, che intervenendo all’assemblea del partito attacca: “Non voglio più stare in questo partito. anche il mio seggio al Senato è a disposizione perché la vostra cupidigia è senza limiti. D’altronde è già pronta con il passaggio farsa di un congresso deciso a tavolino da fuori la nuova leadership. Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi”. Secondo il segretario dimissionario, da tempo all’interno del gruppo non si trova un accordo sul congresso che lo statuto prevede si tenga ogni due anni. “C’è stata, nelle diverse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Benedettoannuncia le sue dimissioni dadi Più. E se ne vaEmma, che intervenendo all’assemblea del partito attacca: “Non voglio più stare in questo partito.il mio seggio al Senato è a disposizione perché la vostra cupidigia è senza limiti. D’altronde è già pronta con il passaggio farsa di un congresso deciso a tavolino dala nuova leadership. Me neche mivoi”. Secondo ildimissionario, da tempo all’interno del gruppo non si trova un accordo sul congresso che lo statuto prevede si tenga ogni due anni. “C’è stata, nelle diverse ...

