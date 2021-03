Delitto Faenza: Claudio Nanni aveva investito 15mila euro (Di domenica 14 marzo 2021) Una donna di Faenza, molto vicina a Nanni nel giugno dello scorso anno, ha fatto una dichiarazione assai indicativa agli inquirenti. La storia che vi stiamo per raccontare, riportata da Il Resto del Carlino, ha come protagonisti la donna in questione, Nanni e un uomo che Il Resto del Carlino ha ribattezzato “L’Ungherese”, in virtù della sua nazionalità. La donna ha raccontato agli inquirenti dell’intenzione di Nanni di investire 15mila euro per “toglierli dal conto corrente”. Perché? Dove voleva metterli? Qui entra in campo L’Ungherese. L’uomo, titolare di una ditta che vende pellet, fa investire a Nanni questi 15mila euro, e l’investimento arriva a fruttargliene circa 30mila. A quel punto, Nanni rivuole indietro ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 marzo 2021) Una donna di, molto vicina anel giugno dello scorso anno, ha fatto una dichiarazione assai indicativa agli inquirenti. La storia che vi stiamo per raccontare, riportata da Il Resto del Carlino, ha come protagonisti la donna in questione,e un uomo che Il Resto del Carlino ha ribattezzato “L’Ungherese”, in virtù della sua nazionalità. La donna ha raccontato agli inquirenti dell’intenzione didi investireper “toglierli dal conto corrente”. Perché? Dove voleva metterli? Qui entra in campo L’Ungherese. L’uomo, titolare di una ditta che vende pellet, fa investire aquesti, e l’investimento arriva a fruttargliene circa 30mila. A quel punto,rivuole indietro ...

