Daydreamer anticipazioni turche | la fuga di Yigit

(Di domenica 14 marzo 2021) Le puntatedella nota soap operacontinueranno a lasciare col fiato sorpreso, specialmente per quanto riguarda il personaggio di. Quest’ultimo sarà infatti costretto a prendere una decisione frettolosa, dopo essere stato smascherato. Il giovane uscirà così dalla vita di Sanem, ma sarà davvero per sempre? Vediamo i dettagli della vicenda in questione.puntate, addioCan scoprirà l’inganno dell’editore, che ha simulato danni sulla pelle dovuti ai prodotti di cosmetica di Sanem. Il fotografo si accorgerà in tempo della vera natura di. Un detective da lui ingaggiato scoprirà l’accordo torbido trae Jemal, con l’unico obiettivo di mettere in crisi Sanem. Quest’ultima terminerà la sua relazione con ...

Advertising

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 15 marzo: Leyla riceve una proposta da Emre - MondoTV241 : Daydreamer: scoprimao insieme le anticipazioni della prossima settimana! #daydreamer #anticipazioni - peppe844 : #DayDreamer anticipazioni 15 marzo: nuova proposta di nozze per Sanem - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: il dubbio di Emre - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 15-19 marzo: Can e Sanem si riconciliano? -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Mediaset Play

... Emre e Leyla si recano a casa Aydin per mettere al corrente tutti delle novità, ma la reazione di Nihat e Mevkibe non sarà quella che tutti noi ci saremo aspettati?: Nihat e ...Yigit ci riprova e fa una seconda proposta di matrimonio a Sanem. In suo soccorso arrivano Muzo e CeyCey che disturbano i piani dell'editore.Sanem sembrerà non essere in grado di prendere una decisione riguardo al suo futuro sentimentale. La ragazza, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in ond ...Manca poco al gran finale della soap turca Daydreamer. Le anticipazioni da poco diffuse confermano che all'attesissima conclusione della soap non sarà presente nemmeno la mamma del protagonista Can: H ...