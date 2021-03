Damiano dei Maneskin: glow up sconvolgente, ecco com’era prima – FOTO (Di domenica 14 marzo 2021) Il cantante dei Maneskin, Damiano, durante questi anni ha avuto un glow up pazzesco, ecco le FOTO di com’era prima del liceo, vediamole insieme Sabato 6 marzo si è concluso il Festival di Sanremo con la vittoria dei Maneskin, nessuno si aspettava che fossero loro a portarsi a casa il premio della chermesse canora. Grazie a un numero inaspettato di voti i quattro ragazzi sono riusciti a trionfare sul palco dell’Ariston con le loro canzoni che hanno stregato il pubblico da casa. Come ben ricorderete la band ha avuto un strepitoso successo subito la partecipazione ad xFactor, i quattro ragazzi hanno sempre creduto nella musica e grazie a questa perseveranza sono riusciti a realizzare il loro sogno. Hanno continuano a scrivere e ... Leggi su formatonews (Di domenica 14 marzo 2021) Il cantante dei, durante questi anni ha avuto unup pazzesco,ledidel liceo, vediamole insieme Sabato 6 marzo si è concluso il Festival di Sanremo con la vittoria dei, nessuno si aspettava che fossero loro a portarsi a casa il premio della chermesse canora. Grazie a un numero inaspettato di voti i quattro ragazzi sono riusciti a trionfare sul palco dell’Ariston con le loro canzoni che hanno stregato il pubblico da casa. Come ben ricorderete la band ha avuto un strepitoso successo subito la partecipazione ad xFactor, i quattro ragazzi hanno sempre creduto nella musica e grazie a questa perseveranza sono riusciti a realizzare il loro sogno. Hanno continuano a scrivere e ...

Advertising

odioilcaffella1 : FACCIO COMING OUT: Scarico TUTTE le fancam di Damiano dei Maneskin - kobaino : @Damiano_Coletta Bene la differenziata. Bene la zona rossa: dai borghi non potranno venire a buttare la spazzatura… - Ash__Irwiin : @_moonxhoran_ Damiano dei maneski o come si chiamano? - bbbulbasaurr : Mai madre, sotto shock: HAI SENTITO?!!!!!!! Damiano dei maneskin NON BEVE E NON FUMA AL MASSIMO UN SUCCO DI FRUTTA… - jelieberisswag : Anche io dico che Damiano dei Maneskin(preso come esempio perché ce ne sono tanti)è non bello, di più. Ma da qui a… -