Da oggi la nuova stretta L’Italia in rosso-arancione (Di lunedì 15 marzo 2021) Redazione Si chiude l’ultimo weekend di libertà prima del lockdown che accompagnerà L’Italia fino al giorno di Pasquetta. Le cartoline dalle città mostrano strade piene di gente, file nei supermercati, parchi affollati, così come ristoranti e bar per l’aperitivo. Non sono mancate feste abusive e persino un rave party. Superlavoro per le forze dell’ordine, dunque, chiamate Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di lunedì 15 marzo 2021) Redazione Si chiude l’ultimo weekend di libertà prima del lockdown che accompagneràfino al giorno di Pasquetta. Le cartoline dalle città mostrano strade piene di gente, file nei supermercati, parchi affollati, così come ristoranti e bar per l’aperitivo. Non sono mancate feste abusive e persino un rave party. Superlavoro per le forze dell’ordine, dunque, chiamate Improntaunika.it - Upday News.

Advertising

RaiUno : Una nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini ora su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ????… - LegaSalvini : ++ TGCOM24: 'MARINA MILITARE, DA OGGI OPERATIVA LA NUOVA NAVE VULCANO' ++ UN CAPOLAVORO ITALIANO ???? - Federugby : ?? Marzio #Innocenti è il XXI Presidente della Federazione Italiana Rugby, eletto oggi in occasione dell'Assemblea G… - vuoiC0ndurreTu : RT @ccstantz: Detto ciò è lunedì, oggi c'è l'isola e io non riesco a fare ancora la divertente perché ora esce tutto il mio lato sottona pe… - MariannaCardini : RT @canyamanitalian: Nuova foto postata da @ geco_store che ci mostra lo stile del nostro Can ?? tutto in blu oggi ?????? grazie una meravigli… -