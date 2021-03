Crotone, Cosmi: «Bestemmia normale? Non era mia intenzione» (Di domenica 14 marzo 2021) Hanno fatto rumore le dichiarazioni di Serse Cosmi dopo il match contro la Lazio riguardo le frasi sulle blasfemia. La precisazione del Crotone Serse Cosmi, allenatore del Crotone, si era lasciato andare in conferenza stampa a uno sfogo riguardo l’uso di frasi blasfeme. In riferimento a tali dichiarazioni è arrivata la nota di precisazione del club calabrese nella persona di Cosmi. «La mia era una riflessione in generale, auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione. Non ho mai pensato di sdoganare la blasfemia e far passare una Bestemmia come una cosa normale e quello che ho dichiarato non voleva minimamente andare in quella direzione. Spero di aver fugato così in maniera definitiva ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Hanno fatto rumore le dichiarazioni di Sersedopo il match contro la Lazio riguardo le frasi sulle blasfemia. La precisazione delSerse, allenatore del, si era lasciato andare in conferenza stampa a uno sfogo riguardo l’uso di frasi blasfeme. In riferimento a tali dichiarazioni è arrivata la nota di precisazione del club calabrese nella persona di. «La mia era una riflessione in generale, auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione. Non ho mai pensato di sdoganare la blasfemia e far passare unacome una cosae quello che ho dichiarato non voleva minimamente andare in quella direzione. Spero di aver fugato così in maniera definitiva ...

