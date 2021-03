Cristiano Ronaldo, arriva la proposta di Fonte: “Potrebbe venire al Lille” (Di domenica 14 marzo 2021) L’eliminazione dalla Champions League della Juventus ha scatenato le critiche anche ad uno dei giocatori cardine del club bianconero: Cristiano Ronaldo. Come se non bastasse, sono sempre più numerose le ipotesi circa il suo futuro: si parla infatti di un addio alla Juve, con diverse pretendenti. Tra gli scenari ipotizzati, il possibile ritorno al Real Madrid o al Manchester United oppure l’approdo al PSG. Ma spunta anche l’opzione Lille. Il calciatore José Fonte ha infatti invitato il connazionale ad unirsi alla squadra francese. “Solo Cristiano può decidere il suo futuro” ha detto l’esperto centrale portoghese in un’intervista a Mais Futebol, “Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo, ora lo ha dimostrato in Italia. Solo lui può decidere il suo futuro. Per ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) L’eliminazione dalla Champions League della Juventus ha scatenato le critiche anche ad uno dei giocatori cardine del club bianconero:. Come se non bastasse, sono sempre più numerose le ipotesi circa il suo futuro: si parla infatti di un addio alla Juve, con diverse pretendenti. Tra gli scenari ipotizzati, il possibile ritorno al Real Madrid o al Manchester United oppure l’approdo al PSG. Ma spunta anche l’opzione. Il calciatore Joséha infatti invitato il connazionale ad unirsi alla squadra francese. “Solopuò decidere il suo futuro” ha detto l’esperto centrale portoghese in un’intervista a Mais Futebol, “Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo, ora lo ha dimostrato in Italia. Solo lui può decidere il suo futuro. Per ...

