Covid Toscana, oggi 1.305 contagi: dati bollettino 14 marzo (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.305 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)", fa sapere Giani nel suo post. Ieri in Toscana si erano registrati 1.326 nuovi contagi a fronte di 23.544 tamponi.

