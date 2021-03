Covid Toscana, oggi 1.305 contagi: dati bollettino 14 marzo (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.305 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 marzo. Da ieri vengono registrati altri 19 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)", fa sapere il governatore Eugenio Giani nel suo post su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.305 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 14. Da ieri vengono registrati altri 19 morti. "I nuovi casi registrati insono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)", fa sapere il governatore Eugenio Giani nel suo post su Facebook.

