(Di domenica 14 marzo 2021) Bruxelles, 14 mar. (Adnkronos/Europa Press) – Il vicepresidente della Commissione Ue, Fransha ammesso che l’Ue ha commesso deglidurante la pianificazione della strategia di vaccinazione contro l’emergenza coronavirus. “È vero che sono stati commessi deglinell’ordinare isia a Bruxelles che negli Stati membri”, ha dettoal quotidiano tedesco ‘Tagesspiegel’ in un’intervista pubblicata oggi. “Sono disposto a fare unalladella: allora vedremo cosa abbiamo fatto di sbagliato e cosa abbiamo fatto bene”, ha aggiunto e ha considerato che la prima cosa da fare è assicurarsi che “tutta l’Europa sia vaccinata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Timmermans riconosce errori in ordini vaccini, a fine pandemia faremo bilancio... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Timmermans

Il Tempo

...conto leggere la dichiarazione di Frans, vicepresidente esecutivo e responsabile per il Green Deal europeo, al momento della presentazione della Strategia: 'La pandemia di- 19 ci ...Dopo essere stata annullata a causa della pandemia di- 19 nel marzo 2020, l'edizione 2021 ... Frans, e la Presidente del Cese, Christa Schweng. L'evento sarà presieduto dal ...Bruxelles, 14 mar. (Adnkronos/Europa Press) – Il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans ha ammesso che l’Ue ha commesso degli errori durante la pianificazione della strategia di ...Fissare un cronoprogramma per l'eliminazione graduale della vendita di nuove autovetture e veicoli c ...