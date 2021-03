Covid, terapie intensive di nuovo sopra 3.000: oggi 21.315 i nuovi casi (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – Sono 3.082 le terapie intensive per Covid in Italia, 100 in più rispetto a ieri. Ammontano a 24.518 i ricoveri ordinari, 365 in più nelle ultime 24 ore. 21.315 NUOVI CASI E 264 MORTI, CRESCE TASSO POSITIVI AL 7,7% Leggi su dire (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – Sono 3.082 le terapie intensive per Covid in Italia, 100 in più rispetto a ieri. Ammontano a 24.518 i ricoveri ordinari, 365 in più nelle ultime 24 ore. 21.315 NUOVI CASI E 264 MORTI, CRESCE TASSO POSITIVI AL 7,7%

Advertising

RobertoBurioni : Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma a… - repubblica : Terapie Covid: mai il cortisone fai da te - RobertoBurioni : Non bastavano i danni che fa il COVID-19 e la maggiore contagiosità della variante inglese. Adesso dobbiamo difende… - ventoc : RT @AugustoMinzolin: Dopo un anno di Covid problema che fa paura e determina chiusure è rischio tilt terapie intensive.I vaccini andavano i… - Agenzia_Dire : Il bollettino dei contagi In Italia del #14marzo. -